Twee bestuurders gewond bij botsing op Omleiding 02u46 0 Foto Toon Royackers Een van de wagens is herleid tot schroot bij de zware frontale klap. Zonhoven Gisteravond zijn twee bestuurders gewond geraakt bij een frontale klap op de Omleidingweg in Zonhoven.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.15 uur net ter hoogte van het kruispunt met de Zavelstraat. Brandweerzone Zuid West Limburg werd opgeroepen om één van de bestuurders te bevrijden. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand bleek gelukkig niet kritiek. Door het ongeval verliep de avondspits wel even moeizaam. Noodgedwongen werd één rijstrook afgesloten richting Noord Limburg. Een brandweerploeg bleef ter plaatse om alle smurrie van de rijbaan te vegen. Omstreeks half acht 's avonds was het kruispunt weer vrij gemaakt. (RTZ)