Truck rijdt zich vast aan Vertakking in Zonhoven Toon Royackers

02 april 2019

14u28 0 Zonhoven Moeizaam verkeer dinsdagmiddag op het drukke kruispunt Vertakking in Zonhoven. Een trucker van Essers Transport was daar vast komen zitten in de zachte berm, waardoor zijn oplegger het kruispunt blokkeerde.

Het ongeval gebeurde dinsdag kort na elf uur. De bestuurder wilde rechtsomkeer maken, omdat hij vreesde niet verder te kunnen aan de wegenwerken op Ter Donk. Maar ook in de berm ter hoogte van het kruispunt met de Beverzakbroekweg waren recent werken uitgevoerd. De berm was daardoor nog erg zacht, waardoor de tientonner vast kwam te zitten in het losse zand. De lokale politie moest ter plaatse komen, omdat de oplegger nog op de drukke Beringersteenweg tussen Beringen en Hasselt stond. Gespecialiseerde takeldiensten kwamen ter plaatse om het gevaarte weer weg te trekken. Tegen de middag was de rijbaan opnieuw vrij.