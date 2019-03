Trouwboekje wordt duurder, belasting op botsauto’s gaat naar beneden Toon Royackers

26 maart 2019

19u20 0 Zonhoven De gemeenteraad heeft maandag enkele belastingreglementen aangepast in Zonhoven. Wie wil trouwen zal voortaan iets meer moeten betalen, terwijl uitbaters van grotere kermisattracties iets goedkoper gesteld zijn.

De hogere overheid vraagt 14 euro voor een trouwboekje. “In Zonhoven vragen we nu 7,50 euro voor zo een boekje,” aldus schepen van financiën Bram De Raeve (Open VLD). “Voor het afleveren van andere administratieve stukken verandert er niets. Maar de meerkost voor het trouwboekje moeten we wel doorrekenen.” Ook marktkramers moeten vanaf april iets dieper in de geldbuidel tasten. Zij moeten tien eurocent meer per ingenomen meter extra betalen. “Een logische indexering.”

Botsauto’s

Goed nieuws is er wel voor de uitbaters van grotere kermisattracties. “We merkten dat onze tarieven per vierkante meter sommige uitbaters tegen hield,” zegt schepen Bram De Raeve. “Zo betaalde een botsautokraam bijvoorbeeld veel meer, omdat die nu eenmaal meer ruimte inneemt. Enkele uitbaters dreigden om die reden weg te blijven uit Zonhoven. Uiteraard willen we onze kermissen wel behouden, en de grotere attracties niet kwijt spelen. De belasting zal voortaan daarom maximum 100 euro bedragen per kermiskraam, zodat ook de botsautokraam onze kermissen blijven aandoen.”