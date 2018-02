Tot 42 maanden cel voor bende met vier cannabisplantages 21 februari 2018

02u50 0 Zonhoven Zes mannen van Turkse afkomst uit Maasmechelen, Genk, Lommel en Zonhoven krijgen celstraffen van 18 tot 42 maanden voor vier cannabisplantages. Eén plantage bevond zich in Genk, twee in Zonhoven en één in Sint-Truiden.

Vijf van de Turkse beklaagden vertelden persoonlijk hun verhaal voor rechtbank. Bijna allemaal hadden ze huwelijksproblemen en daarbij ook geldproblemen, toen ze in 2016 betrokken waren bij de wietplantages. Sommigen kenden elkaar van op café, anderen via een sloopbedrijf in Genk. De plantage aan de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden werd ontdekt in 2015. In de nasleep daarvan werden ook de drie andere plantages aangetroffen in de Heuveneindeweg en de Heivinkstraat in Zonhoven en op een appartement in de Melbergstraat in Genk.





Koppel tachtigers

De eigenaars van dit appartement, een koppel tachtigers dat zijn eigendom nietsvermoedend aan een van de beklaagden had verhuurd, kregen hierdoor een zware rekening voor renovatiekosten gepresenteerd. Aan hen moeten drie van de beklaagden samen een schadevergoeding van ruim 35.000 euro betalen. De zwaarste celstraf is voor hoofdbeklaagde C. (41), een Turk met Belgische nationaliteit die nu in het Nederlandse Hoensbroek woont. "De bende draaide rond spilfiguur C.", beschreef de aanklager. "Maar ze werkten met tussenpersonen. Het financieel voordeel was heel groot. In Genk leverde de plantage 295.000 euro op, in Sint-Truiden en Zonhoven was dat 456.000 euro. In totaal goed voor een bedrag van ruim 750.000 euro." De rechtbank hield het uiteindelijk op een verbeurdverklaring van in totaal 190.000 euro.





Volgens de advocaat van C. was medebeklaagde A. (55), van een sloopbedrijf uit Genk, de hoofdrolspeler. A. daagde zelf niet op voor de rechtbank en kreeg een gevangenisstraf van 36 maanden.





Naast de celstraffen moeten de zes veroordeelden ook elk een boete betalen tussen de 6.000 en de 18.000 euro. Daarnaast moeten ze een schadevergoeding van 77.000 euro betalen aan Infrax voor het illegaal aftappen van de elektriciteit en ruim 2.400 euro aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. (VCT)