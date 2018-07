Tony Hulsmans (N-VA) niet langer kandidaat na Hitler-parodie 28 juli 2018

02u24 0 Zonhoven Tony Hulsman trekt zich terug als N-VA-kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zonhoven nadat een filmpje uit 2016 op sociale media de ronde deed waarin hij de Hitlergroet doet.

De nummer 22 op de lijst kwam eerder deze week al in opspraak omdat hij zich denigrerend uitliet over vluchtelingen in een ondertussen verwijderd Facebookbericht. "De afdeling is met Tony overeengekomen dat hij zich terugtrekt als kandidaat", klinkt het. Gisterochtend werd Hulsmans door het Zonhoofse N-VA-bestuur op het matje geroepen om uitleg te geven over het Facebookbericht en het filmpje. Daar besloot hij dat het beter was om zich niet langer kandidaat te stellen. Voorlopig wordt Hulsmans niet uit de partij gezet.





Tot voor kort was Hulsmans vooral bekend in de gemeente voor zijn eigenwijze filmpjes. Hij parodieert tal van dingen, en durft vaker taboes aanhalen. Deze week postte hij een Facebookbericht in de groep 'Ge zijt van Zonhoven' waar hij vroeg om komende verkiezingen op hem te stemmen. "Aan alle daklozen en mensen die niet rondkomen. Gooi uw identiteitskaart weg, en meld u aan als vluchteling. Drink u zat zodat je onverstaanbaar bent. Zo kan je ook genieten van gratis eten, een huis en ziekenhuiskosten", luidde het ondermeer.





Zijn reactie twee dagen later: "Mijn Facebookbericht stak misschien in een hevig jasje, maar mijn boodschap was niet slecht bedoeld. Ik bedoelde dat er arme mensen zijn over heel de wereld ongeacht ras of kleur die echt hulp nodig hebben. Ik had het onderschat."





(MMM)