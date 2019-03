Tegen 130 per uur door Ter Donk Toon Royackers

11 maart 2019

21u13 0 Zonhoven Zaterdagavond heeft de lokale politie snelheidscontroles gehouden op de N72 Beringersteenweg in Ter Donk, en op de N74 Omleidingsweg in Zonhoven.

Op de Omleidingsweg richting Hasselt reden 539 bestuurders voorbij de controlepost. 21 van hen krijgen een boete in hun bus, omdat ze sneller reden dan de toegelaten negentig kilometer per uur. Het record was voor een automobilist die 141 per uur haalde. Op de Beringersteenweg in Ter Donk vlogen 31 van de 356 gecontroleerde bestuurders op de bon. Daar haalde één laagvlieger een topsnelheid van 123 per uur, waar 70 toegelaten is. Tijdens de actie liep ook één bestuurder tegen de lamp die geen geldig keuringsbewijs en geen geldige verzekeringsdocumenten bij had. Zijn wagen werd meteen getakeld.