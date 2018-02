Te koop: boot voor één euro GEMEENTE HOOPT GEVAARTE NA JAREN EINDELIJK KWIJT TE GERAKEN TOON ROYACKERS

02u48 0 Zonhoven Iemand een boot nodig? De gemeente Zonhoven heeft er één in de aanbieding staan. Een bod van 1 euro is al voldoende om er eigenaar van te worden. De bootromp ligt immers al jaren in de weg op het terrein van de technische diensten. Ze is daar verzeild geraakt door juridische kwesties.

Bij een uithuiszetting, werd de boot destijds in beslag genomen. De regels voorzien dat de lokale gemeente alles wat op die manier aangeslagen wordt zes maanden moet bewaren. De oorspronkelijke eigenaar mag zijn goederen dan eventueel weer komen opkopen. "Maar wij zijn dus met deze boot blijven zitten", legt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) van Zonhoven uit. "Geen normale situatie, want als gemeente kunnen we hier uiteraard weinig mee beginnen. Voor zo ver ik begrepen heb, gaat het om een bootromp die de vorige eigenaar zelf nog in elkaar geknutseld heeft." Maar na de uithuiszetting is hij zijn werk dus niet meer komen ophalen.





De boot is al enkele jaren een vertrouwd dorpsgezicht geworden. Het is dan ook een opvallend zicht zo midden op een bedrijvenpark, net naast de gemeentelijke magazijnen. "We geraken er gewoon niet vanaf", zucht de burgemeester. "We hebben nochtans al van alles geprobeerd, zoals een openbare verkoop. Maar niemand wou een bod uitbrengen. Spullen die achter blijven, schenken we al eens aan een goed doel. Alleen zag de Sint Vincentiusvereniging niet bepaald wat ze hiermee moesten aanvangen. Resultaat: deze kanjer blijft maar in de weg liggen. Daarom gooien we het nu over een andere boeg door hem te koop aan te bieden op internet."





Te groot voor carnaval

Carnavalsverenigingen kwamen al eens kijken. Al zagen zij niet meteen hoe ze dit gevaarte op een wagen konden schroeven. "Elk bod is goed. Voor één euro kan hij al van jou zijn", fluisteren ze op de gemeentelijke diensten. "Want onze opruimkosten zouden veel groter zijn. Toegegeven: een afgewerkte boot is het helemaal niet. Het gaat om een romp in polyester met een lengte van 15 meter, en een lengte en breedte van 4 meter. Maar wie weet is er wel een handige harry of een avonturier op zoek naar zoiets? Dan mag hij het altijd laten weten."





Bellen kan naar 011/81.05.75.