T-shirt voor SuperGilles gaat wereld rond 24 juli 2018

02u42 0 Zonhoven Gery Vanhamel uit Zonhoven heeft een T-shirt ontworpen voor zijn zoon Gilles (8), bij wie een hersentumor vastgesteld werd. En dat shirt lijkt nu goed op weg om de wereld te veroveren.

Gilles Vanhamel moest in de voorbije twee maanden liefst elf operaties ondergaan. Daardoor moest het gezin hun geplande reis naar Spanje annuleren. "Om toch een beetje dat vakantiegevoel te krijgen, hebben we zelf een T-shirt ontworpen", vertelt Gery. "De kopers vragen we om een foto met T-shirt te posten op de Facebookpagina 'All Together for Supergilles'."





Zelfs op het WK

De T-shirts werden zo al gespot in onder meer Tenerife, Polen, Canada, Oostenrijk, Zeeland, en Lanzarote. Maar ook aan onze eigen Belgische kust, op het WK in Rusland en op Rock Werchter. "Er zijn ook nog exemplaren onderweg naar Dubai, Mozambique en Portugal", geeft Gery nog mee. En ook bekend Vlaanderen doet mee. Zo was voetbalcommentator Imke Courtois al te zien met het shirt in bijzijn van De Romeo's, net als Griet Vanhees, echtgenote van racepiloot Anthony Kumpen.





Met de opbrengst van de T-shirts financieren de ouders van Gilles de medische kosten. Voor een shirt betaal je 39,99 euro. Bestellen kan via gery.vanhamel@telenet.be. (VDT)