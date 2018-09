Speelplaats op eerste schooldag omgetoverd tot vliegveld 04 september 2018

02u47 0

Geen normale eerste schooldag voor de kinderen van basisschool de St@rtbaan aan de Halveweg in Zonhoven. Daar had directeur Johan Vanhoyland samen met de leerkrachten de speelplaats omgetoverd in een luchthaven.





"Te veel snoep is niet toegelaten", zo liet de directeur-piloot weten. Daarom moesten alle boekentasjes via de 'douane' passeren. Daar werd ook nagegaan of de tassen niet te zwaar geladen waren. Aan een afzonderlijke 'gate' mochten de ouders nog even toekijken. Na het inchecken, kon de vlucht naar het nieuwe schooljaar zonder veel turbulentie beginnen. Als alles volgens plan verloopt, landt het schooljaar in juni weer met een extra dosis intellectuele bagage.





(RTZ)