Slager blust dak van buurman 28 juni 2018

Het had niet veel gescheeld of het magazijn van feestarchitect Dominique Bobbaerts uit de Klapstraat in Zonhoven was gisteren in lichterlaaie gevlogen. Een barbecue van de zaakvoerder was op het dakterras beginnen nasmeulen. "Geen idee wat er misgelopen is. Ik zat in Bokrijk toen de buren me opbelden en vertelden dat er rook uit mijn dak kwam", vertelt Bobbaerts. "Ze hadden de brandweer al gebeld. Mijn buurman vroeg nog of ik soms een brandblusser had. Ik heb hem uitgelegd waar hij die kon vinden."





Overbuurman Guy Schepers kroop ondertussen op het dak van het magazijn van de feestarchitect. "De tuinmeubelen en de barbecue stonden al in brand, maar ik kreeg het vuur gelukkig snel geblust."





Daarvoor kreeg de man ook felicitaties van de brandweer. Het magazijn en alle feestartikelen zijn door het snelle optreden gevrijwaard. (RTZ)