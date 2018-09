Serviceflats ontruimd na brand in bijgebouw DRIE MEDEWERKERS LICHTGEWOND NA BLUSPOGING TOON ROYACKERS

06 september 2018

02u38 0 Zonhoven De serviceflats van residentie De Parel in het centrum van Zonhoven zijn woensdag even ontruimd, nadat een houten bijgebouw kort voor de middag in brand vloog. Tijdens het wegbranden van het onkruid, sloegen de vlammen over naar de houten bekleding van een bijgebouw. Drie medewerkers geraakten lichtgewond.

"Het personeel en de medewerkers van het OCMW hadden voor onze aankomst alleszins al goed gewerkt", benadrukt kapitein Hugo Simons van brandweerzone Zuid West Limburg. "Omdat het vuur aan een bijgebouw toch behoorlijk hevig werd, waren ze al volop begonnen met de evacuatie. De meeste bewoners waren al naar de cafetaria van de Evenementenhal gebracht, hier recht tegenover. Drie senioren konden nog moeilijk weg. Hen hebben we onder begeleiding van onze brandweermensen veilig naar buiten gebracht. Geen van de bewoners geraakte gewond. Ze mochten allemaal in de cafetaria bekomen en ze kregen daar een middagmaal aangeboden. Drie getuigen hadden helaas wel een lichte rookvergiftiging opgelopen. Zij hadden snel een brandhaspel afgerold en een tuinslang boven gehaald in de hoop het vuur te blussen. Ook met brandblussers gingen ze de vlammen te lijf. We hebben hen eerder uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor een controle."





Rookontwikkeling

De brandweerlui kregen de vlammen nadien snel onder controle. "Het vuur is dan ook beperkt gebleven tot het bijgebouw", aldus kapitein Simons. "In de gangen van de serviceflats is er wel even rookontwikkeling geweest. Uit metingen meteen na de bluswerken bleken de concentraties CO2 nog te hoog te zijn. Daarom kon niet iedereen meteen terugkeren." Verantwoordelijke Patrick Schreurs coördineerde woensdag mee de evacuatie van de serviceflats. "Omwille van de rookontwikkeling besloten we meteen om iedereen buiten te brengen. Gelukkig blijkt er uiteindelijk geen grote brandschade te zijn in het gebouw zelf. Onze mensen zijn in de cafetaria heel goed opgevangen. Paniek is er niet geweest, want we oefenen regelmatig op evacuatie. Deze keer bleek dat die oefeningen goed van pas komen en dat iedereen goed meewerkt." In de loop van de namiddag konden alle bewoners terugkeren.





Onkruid wegbranden

Het vuur ontstond woensdag door het wegbranden van het onkruid. "De vlammen zijn kennelijk overgeslagen naar de houten buitenbekleding van het bijgebouw", besluit kapitein Simons. Sinds gemeentebesturen geen pesticides meer mogen gebruiken, wordt het onkruid wel vaker op die manier bestreden. "Toch moet men daar voorzichtig mee zijn", zo waarschuwt de kapitein. "Zorg ervoor dat je altijd uit de buurt van brandbaar materiaal blijft."