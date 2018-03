Schoonzoon blust brand in garage 05 maart 2018

02u36 0

In de garage net naast een woning langs de Waardstraat in Zonhoven is zaterdagavond brand uitgebroken. Om een nog onduidelijke reden was het vuur ontstaan vlakbij een verwarmingstoestel. Een schoonzoon die net naast het pand woonde, snelde meteen naar de garage met een brandblusser. Hij kreeg de vlammen al grotendeels onder controle. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam wel nog ter plaatse om na te blussen, en de rook uit het huis weg te blazen. Het vuur bleef door de snelle tussenkomst beperkt tot de garage zelf. Elders in het huis is er nog lichte rookschade. Bij de brand raakte niemand gewond.





(RTZ)