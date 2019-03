Schaap in beslag genomen Toon Royackers

07 maart 2019

Langs de Holsteenweg op Termolen in Zonhoven heeft de dierenpolitie van de zone Limburg Regio Hoofdstad afgelopen weekend een schaap in beslag genomen. Het dier stond volgens de inspecteurs onverzorgd in de weide. Leden van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder kwamen het schaap intussen ophalen.