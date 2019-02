Ruziënde exen, maar “kinderen zijn grootste slachtoffer" BVDH

06 februari 2019

17u15 0 Zonhoven Een 61-jarige man uit Zonhoven riskeert een celstraf van 15 maanden en een boete van 1.200 euro voor het jarenlang lastigvallen van zijn ex-partner. De man ging erg ver: zo dreigde hij met een pistool zelfmoord te plegen en chanteerde hij de vrouw met naaktfoto’s.

De zestiger staat terecht voor zowel de belaging als het aanbrengen van slagen bij de vrouw, haar vader en haar toenmalige nieuwe vriend. Hij was actief tussen juli 2015 en september 2016 en stuurde een massa sms’jes, soms ook anoniem. Volgens zijn raadsman Jan Swennen is het niet abnormaal dat hij contact opnam, want het koppel had twee kinderen waarrond afspraken moesten worden gemaakt. Verder had de man een privédetective in dienst genomen en liet hij haar wagen traceren. Sowieso was duidelijk dat de kinderen de grootste slachtoffers waren. Dat werd enkele keren gezegd en bleek ook uit tekeningen van een dochter die zichzelf met tranen afbeeldde. Het waren ook de kinderen die de politie een keer belden bij een zoveelste ruzie. De verdediging vraagt de vrijspraak. Het vonnis volgt op 6 maart.