Regi warmt veldritpubliek op bij ‘de kuil’ LXB

16 december 2018

19u07 0 Zonhoven Zondag vond de hoogmis van het veldrijden plaats in Molenheide, een natuurgebied in Zonhoven met de Kuil, hét gevreesde obstakel op het parcours van de cross die meetelt voor de Superprestige. In de 20 meter diepe kuil duiken de renners met bijna doodsverachting naar beneden en klieven ze als geoefende evenwichtskunstenaars door het mulle maar natte zand. De zowat 15.000 supporters die op de flanken rond de kuil staan om zo een goed overzicht te hebben op de afdaling kregen dubbel waar voor hun geld.

De handjes

De fans waren gekomen om te zien hoe de crossers hun kunsten op de fiets lieten zien. Tussen de crossen door werd het publiek eerst opgewarmd door dj Dimitri d’ Anvers, de vaste dj op de crossen voor de Superprestige. Daarna nam Regi het over. Hij kreeg in z’n gekende stijl het publiek snel op z’n hand. De handjes gingen vlot de lucht in. Er was ambiance in de kuil! “Voor mij het een thuiswedstrijd”, bekende Regi die drie kwartier lang z’n muziek draaide. “Ik woon in Zolder, niet ver van het circuit hier. “Het is voor het eerst dat ik in zo’n kuil een set mag draaien. Het geeft me een kick.”

Een beleving

Voor Jenny De Bruyn, een supporter uit Antwerpen, is de performance van Regi een extra beleving. “Het is super tof! En hij zorgt voor spektakel met z’n opzwepende muziek met veel beats. En vooral, in zo’n kuil is de klank héél bijzonder”, vulde ze aan.