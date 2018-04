Reeks kettingbotsingen op E314 in Houthalen en Zonhoven 19 april 2018

Het verkeer op de E314 is zowel in de ochtendspits als tijdens de avondspits ernstig gehinderd door verschillende kettingbotsingen ter hoogte van Houthalen en Zonhoven.

's Ochtends kort na acht uur raakten in totaal al zeven auto's betrokken bij twee verschillende kettingbotsingen op de E314 in Houthalen, in de richting van Lummen. Daarbij raakte één persoon gewond. Brandweerzone Oost Limburg werd opgeroepen om één inzittende te bevrijden. Door het ongeval ontstond 's ochtends meteen een file vanaf Genk. Takeldiensten kregen de rijbaan voor negen uur overal weer vrij, waarna de file kon oplossen. 's Avonds was het echter opnieuw prijs in de omgekeerde richting. Het laatste ongeval gebeurde omstreeks 17.40 uur, op het grondgebied van Zonhoven. Eén persoon raakte daarbij gewond. (RTZ)