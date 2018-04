Ramkrakers stelen 20 luchtdrukwapens ERG AGRESSIEVE MODUS OPERANDI VOOR ERG OPVALLENDE BUIT TOON ROYACKERS

14 april 2018

02u26 0 Zonhoven Drie gemaskerde mannen hebben vrijdagochtend een ramkraak gepleegd op modelbouwzaak Cara Cars, langs de Molenweg in Zonhoven. Ze reden de zaak achterwaarts binnen met hun BMW en gingen aan de haal met een hoop 'airsoftwapens', die moeilijk van echte vuurwapens te onderscheiden zijn.

Buurtbewoners werden omstreeks 4 uur 's ochtends uit hun slaap gewekt door een luide klap, en vervolgens rinkelend glas. Seconden later zagen ze hoe drie gemaskerde mannen, die hun BMW achterwaarts in de etalage van Cara Cars 'geparkeerd' hadden, aan het plunderen gingen. "Eén van de buren werd al iets vroeger gewekt door het lawaai van gierende banden", zegt zaakvoerder Glenn Cara. "Hij zag de zwarte auto uit de richting van Zonhoven-centrum komen en vervolgens mijn vitrine rammen. Uiteraard werd de hele buurt opgeschrikt. Verschillende omwonenden waren getuige van de feiten. Een zwangere buurvrouw heeft nog door het raam luidkeels naar de daders geroepen, maar daar trokken ze zich niets van aan. Naar een andere buurman hebben ze zelfs even vrolijk gezwaaid met het lichtje van hun gsm. Ze daagden gewoon uit... Ze hebben ook rustig de tijd genomen: alles samen een minuut of vijf."





Geen interesse in kassa

De kassa van de winkel leek de daders niet te interesseren. "Ze waren duidelijk uit op de 'airsoftwapens'", vervolgt Glenn. "Die zien er levensecht uit, maar kunnen enkel plastic bolletjes afvuren. Ze worden gebruikt voor oorlogsspelletjes in het genre van paintball, maar dan zonder verf. In totaal konden ze er een twintigtal meegraaien. Geld of andere spullen werden niet buitgemaakt. De andere rekken werden onaangeroerd gelaten. Ik vrees dan ook dat deze bende hele slechte plannen heeft met die airsoftwapens."





Na hun plundertocht scheurden de daders weg in de richting van Genk. Even later kreeg de brandweer daar een melding van een autobrand in de buurt van doe-het-zelfzaak Brico, aan het Thorpark bij Waterschei. Het bleek effectief te gaan om de wagen die even voordien nog gebruikt werd bij de ramkraak in Zonhoven. "Zelf werd ik omstreeks 4 uur opgebeld door de man die boven mijn zaak woont", zegt Glenn Cara. "Hij riep dat er iets ergs aan het gebeuren was en hij had helaas gelijk. De schade is bijzonder groot. Mijn halve vitrine ligt aan diggelen en de buit zelf is toch ook enkele duizenden euro's waard. Een harde klap, zeker als je weet dat ik de zaak nog maar twee jaar heb. We gaan de beveiliging alleszins opschroeven, eventueel met paaltjes."





De brandweer sloot de vernielde vitrine vrijdagochtend af met houten platen.