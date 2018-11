Provincie zet Heidestrand zonder vergunning Toon Royackers

07 november 2018

17u19 49 Zonhoven Het populaire Heidestrand in Zonhoven heeft geen vergunning meer. De provincie Limburg heeft de tijdelijke vergunning die de uitbater kreeg van de gemeente deze week opnieuw geschorst. “De camping lapt al jaren regels aan haar laars met illegale bouwsels”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a). “We konden bijgevolg geen andere beslissing nemen.” Strikt genomen is de camping nu al deels ‘illegaal’, maar niemand verwacht dat het terrein meteen dicht moet.

Camping Heidestrand met liefst 730 kampeerplekken dateert trouwens al van 1955, lang voor er gewestplannen en habitatgebieden bestonden. Maar vandaag zijn er die wel, en elke uitbater moet zich daar noodgedwongen aan houden. “We hebben hier echt niets zonder bouwvergunning staan”, benadrukt uitbater Anton Bijnens. “Kennelijk zijn bij het tekenen van het gewestplan onze sanitaire gebouwen bijvoorbeeld in natuurgebied beland. Ze stonden er al lang, maar nu staan ze volgens die plannen dus verkeerd. Ook onze parking en een deel van het zwembad liggen vandaag in natuurgebied. Al die plannen aanpassen is heus niet zo simpel. Ik krijg er grijze haren van, en daarom hadden we wat meer tijd gekregen van de gemeente. We zijn volop bezig, en ik heb best goede hoop. De parking gaan we misschien moeten verplaatsen, voor het zwembad hopen we op een andere oplossing. Ik hoop tegen de zomer klaar te zijn.”

Gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) blijft streng toezien. “De uitbater is al bij de minister in beroep gegaan. Ook daar heeft hij ongelijk gekregen. Het gaat heus niet alleen om dat zwembad en de parking. Ook enkele vakantiehuisjes zijn opgetrokken in agrarisch gebied. Het is een complex dossier, maar de uitbater is al lang op de hoogte. Andere campings in ons land maken zich netjes in orde, maar hier sleept dat al heel lang aan. Nu is het toch stilaan welletjes geweest.” In principe kan de milieu-inspectie de camping nu sluiten, want zonder vergunning is het terrein illegaal. “Ik verwacht niet dat het zo een vaart gaat lopen,” besluit de deputé. “Dat is ook niet onze bedoeling. Maar we hebben kennelijk wel een stok achter de deur nodig om de nodige aanpassingen af te dwingen.”