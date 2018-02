Petitie voor bomendreef aan kerk Termolen 02 februari 2018

02u52 0 Zonhoven Buurtbewoners zijn met een petitie gestart voor het behoud van de bomendreef net voor het kerkje van Termolen in Zonhoven. Die 27 Amerikaanse eiken gaan mogelijk gerooid worden bij de heraanleg van het plein. De gemeente benadrukt dat het onderzoek wel nog loopt.

Buurtbewoners vinden het uitzicht van de dreef voor de ingang van de kerk echter bijzonder waardevol. Daarom willen ze dat die bomen blijven staan. Online zijn ze alvast met een petitie van start gegaan. Maar enkele buren gaan ook van deur tot deur om op papier handtekeningen te verzamelen. Nu zaterdag plannen ze zelfs ter plaatse een lintjesactie. "We plannen een grondige herinrichting van het hele plein, met ook de schoolomgevingé", zegt burgemeester Johny De Raeve (Open Vld). "In het kader van dat project bekijkt een expert of die 27 Amerikaanse eiken nog wel voldoende gezond zijn, en of ze nog een zekere levensduur hebben. Als dat effectief zo is, kan de dreef blijven bestaan. Als dat niet zo is, kunnen we ze beter met de herinrichting van het hele plein in één keer mee vervangen. De nieuwe boompjes, zullen dan inheemse soorten zijn, zoals natuurbeheerders ons ook vragen. De Amerikaanse eiken worden dan vervangen door inheemse Esdoorns." (RTZ)





