Oppositie vraagt maatregelen tegen sluipverkeer op Ter Donk Toon Royackers

27 februari 2019

21u54 0 Zonhoven Oppositiepartij Groen pleit op de gemeenteraad voor een aanpak van het sluipverkeer door deelgemeente Ter Donk. “Inwoners van onder andere de Lange Schouwenstraat, de Platwijersweg, de Witvenweg en de Schutensweg hebben daar veel klachten over”, zegt raadslid Steven Reynders (Groen).

Hij vreest dat die hinder de volgende maanden zelfs nog groter zal worden, eens de wegenwerken starten op de N72 Wijerstraat en enkele lokale wegen in Ter Donk. “In de toekomst komt de fiets-o-strade, het fietspad dat de Halveweg met Hasselt verbindt, op de Platwijersweg. Ik had begrepen dat die mogelijk in de toekomst zal ingericht worden als fietsstraat, met een zone 30. Hoe ver staat het nu met die plannen? En wat wil de gemeente doen tegen dat sluipverkeer?”

Raadslid Sven Lieten (Zonshoven) vindt dat maatregelen nodig zijn. “De Witvenweg kunnen we bijvoorbeeld afsluiten voor het verkeer. Het vergt misschien wat politieke moed, maar het zou een meerwaarde zijn voor de buurt.”

Volgens burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) is het niet de bedoeling dat op lokale wegen, aan de rand van de gemeente een zone 30 wordt ingevoerd. “Dat zou niet logisch zijn.” Hij ziet ook weinig nut in het afsluiten van de Witvenweg. “Als je een straat afsluit, gaan automobilisten een andere route zoeken. Dan krijg je misschien meer verkeer op de Vrankenschansweg of op de Beringersteenweg. Is dat dan wenselijk?” De gemeente wil de straten in de toekomst wel versmallen.