Oppositie heeft vragen bij massale bomenkap 30 juni 2018

Oppositiepartij sp.a heeft vragen bij de verdere ontbossing van het natuurgebied De Teut en Tenhaagdoornheide in Zonhoven en Houthalen. Natuur en Bos heeft plannen om liefst 163 hectare van de bomen te kappen.





"Ik ben geen specialist natuurbeheer. Maar zulke ingrijpende werken zouden op zijn minst toch afgetoetst moeten worden bij de gemeente", vond raadslid Sven Lieten (sp.a) deze week op de gemeenteraad. "Natuur en Bos heeft het gebied in beheer voor ons. Loopt die beheersovereenkomst eigenlijk nog lang, en kunnen we die eventueel niet voortijdig opzeggen?" Volgens schepen van leefmilieu Eric Vos (Open Vld) is voor de geplande ontbossing een Milieu Effecten Rapport (MER) nodig. "Er komen dus sowieso nog inspraakmomenten. Ten vroegste tegen 2020 kunnen ze beginnen met ontbossing, op voorwaarde dat er een goedkeuring komt."





Sven Lieten stelde voor om Natuur en Bos een brief te schrijven om hen aan te manen beter te overleggen. "Nu is al veel bos gekapt net naast de snelweg. Daardoor is er visuele hinder én meer geluidsoverlast in de buurt. Het lijkt wel of ze de bomen speciaal gekapt hebben, om ver in het natuurgebied te kunnen kijken vanaf de snelweg. Maar voor de buurt is dat dus eerder nadelig."





Schepen Vos is geen voorstander van een brief of het opzeggen van de overeenkomst met Natuur en Bos. "Zij blijven onze partner in natuurbeheer. Maar een overleg over de geplande werken zal er dus wel komen." (RTZ)