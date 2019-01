Opnieuw reiger uit netten gered in de Wijers Toon Royackers

29 januari 2019

19u08 1 Zonhoven De brandweer en leden van het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen hebben dinsdag opnieuw een reiger kunnen redden in het natuurgebied De Wijers in Zonhoven. De vogel was verstrikt geraakt in de netten die gespannen waren om de vissen te beschermen. Natuurfotografen zagen echter hoe het diertje deze keer zelf moest spartelen voor zijn leven.

“Een collega fotograaf had me al verwittigd”, vertelt natuurliefhebber Willy Lenaerts, die regelmatig met zijn lens in het natuurgebied post vat. “Uiteraard ben ik meteen komen kijken, want als zo een diertje vast zit, is het vaak verloren. Gelukkig waren de hulpdiensten al verwittigd.” Zij moesten door de vijver waden om tot bij het dier te geraken. Samen met het Natuurhulpcentrum kon de vogel veilig naar de kant gehaald worden. De gewonde reiger werd wel meegenomen om te bekomen van zijn avontuur.

Het is al de tweede keer dat in het gebied een reiger komt vast te zitten. En ook in juni 2017 waren het natuurfotografen die tijdig alarm sloegen. “Die netten worden gespannen voor de vissen. De viskwekers willen zo voorkomen dat de reiger alles uit het water halen. Maar voor deze vogels zijn de netten juist erg gevaarlijk als ze verstrikt geraken”, zucht fotograaf Willy Lenaerts. “Gelukkig is het wel weer goed afgelopen.”