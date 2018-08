Opnieuw massaal vissterfte in Zonhovense vijvers 25 augustus 2018

02u44 0 Zonhoven Donderdagavond en vrijdag zijn opnieuw massaal vissen gestorven in het natuurgebied De Wijers in Zonhoven. Ook in de bekende visvijver in het park 'Den Dijk' in het dorpscentrum zijn bijna alle vissen dood.

Donderdagavond viel het visliefhebbers al op dat er nauwelijks nog iets aan de haak hing in hun vijver in het centrum. Enkele exemplaren kwamen al dood aan de oppervlakte dobberen. Vrijdagochtend zagen wandelaars plots massaal kadavers naar boven komen. Zowel medewerkers van Natuur en Bos als de gemeente kwamen kijken. Al snel bleek dat bijna alle vissen in het park 'Den Dijk' gestorven waren. Enkele vissen kwamen aan de oppervlakte nog naar lucht happen. Brandweerzone Zuid-West Limburg snelde naar Zonhoven met een pompinstallatie. Die haalt het water van de vijver op en spuit het meteen terug. Op die manier wordt extra zuurstof toegevoegd die de overgebleven vissen nog kan redden. De dode exemplaren werden gisteren uit het water gehaald met netten. Dat leverde al vlug een bomvolle bak op. Deskundigen namen intussen stalen van de aanpalende Roosterbeek. Het is het water van die beek die de visvijver aan 'Den Dijk' van water voorziet. Uit de staalname moet blijken of een illegale lozing de massale vissterfte veroorzaakt heeft. De gemeente vaardigde gisteren alleszins onmiddellijk een visverbod uit. In het natuurgebied De Wijers meer stroomafwaarts, werd vissterfte vastgesteld in die vijvers die water krijgen van dezelfde Roosterbeek. Dat sterkt het vermoeden dat er problemen zijn met het water uit de beek. (RTZ)