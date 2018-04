Opnieuw glas gevonden in hondenweide 28 april 2018

02u47 0 Zonhoven In de hondenweide aan de Holsteen in Zonhoven liggen ook deze week nog steeds grote glasscherven. Gelukkig raakten nog geen viervoeters gewond. Hoe dat glas daar precies terechtkomt, is niet duidelijk.

In maart waren er ook al klachten over glas in de hondenweide. De gemeentelijke diensten hebben de scherven toen verwijderd. "De voorbije weken hebben we echter opnieuw glas gevonden", zo laat Nathalie Claes (N-VA) weten. In de ondergrond bleek bovendien veel meer troep te zitten zoals stukken beton, plastic, kippendraad en zelfs asbest. Op de gemeenteraad vroeg fractieleider Bart Vanhorenbeek (N-VA) om het probleem te onderzoeken. "Want die vervuiling is schadelijk voor mens en dier," vindt hij. Schepen Eric Vos (Open Vld) laat weten dat hij contact zal opnemen met het Agentschap Natuur en Bos om het probleem ter plaatse te bekijken.





Deze week werden volgens N-VA overigens alweer grote glasscherven gevonden op het terrein.





(RTZ)