Op zomerkamp... bij de VRT TWEE TIENERS WERKEN 8 WEKEN MEE AAN RADIO- EN TV-PROGRAMMA'S BIRGER VANDAEL

10 juli 2018

02u34 0 Zonhoven Sébastien Geuten (16) uit Zonhoven en Timo Piredda (17) uit Maaseik kiezen in tegenstelling tot veel leeftijdsgenoten niet voor een zomervakantie vol kampen, reizen en festivals. Wel bevinden ze zich acht weken lang in de speeltuin van de openbare omroep in het kader van 'VRT NXT INVASION'.

Doorheen de zomer zullen de twee Limburgers samen met nog achttien andere jongeren alle platformen van de VRT ontdekken: van de 'Iedereen beroemd'-rubriek op Eén tot de Instagrampagina van Radio 1. Sébastien is de benjamin van de bende. Hij reageerde op een advertentie en toonde zich van zijn meest creatieve kant. Dat hij al acht jaar toneel speelt, hielp hem hierbij wel een handje. "Ik kijk het meeste uit naar het project bij Studio Brussel, waar we werken rond een Facebook Live. Zij hebben een grote 'community' dus we zullen veel volgers bereiken."





Radiomicrobe

Timo werd via Instagram op de hoogte gebracht van het project. De jonge Maaseikenaar heeft al vroeg heel wat ervaring opgedaan in de radiowereld. Hij werkt immers bij radio MFY uit Houthalen-Helchteren. Al sinds zijn veertiende pendelt hij twee keer per week over en weer om er zondagnamiddag drie uur lang het showbizznieuws te brengen. "De radiomicrobe heeft me eigenlijk al lang te pakken. Als jonge tiener speelde ik al radio na met een klein mengpaneel. De laatste jaren kon ik me steeds meer ontplooien. Als ik nu luister naar mezelf op mijn veertiende denk ik echt: 'mijn God, wat is dat allemaal.' Bij de VRT wil ik nog meer te weten komen over de werking van de radio en meedraaien bij de redacties. Die knowhow kan ik bij MFY dan toepassen." Beide heren dromen stiekem al van een mediacarrière, waarbij ze vooral de radio ambiëren. "Ik wil nu van alles een beetje proeven, Studio Brussel lijkt echt mijn ding. Als voorbeeld zie ik Linde Merckpoel, die op een grappige manier en in een leuke sfeer presenteert", stelt Sébastien. "Bij mij past MNM heel goed en ik kijk op naar Wim Oosterlinck. Hij bezocht onze radio al eens en geeft me regelmatig feedback", gaat Timo verder. Het wordt dus een drukke zomer voor het duo. "Sommige vrienden zeiden wel 'oei' en het zijn lange dagen waarop we hard werken, maar je krijgt er ook heel veel kennis voor terug", is Sébastien overtuigd. "En omdat het altijd zo leuk is, gaat de dag ook gewoon snel om. De leuke mensen rondom ons maken dat het toch aanvoelt als vakantie."