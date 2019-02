Ook Zonhoven krijgt deze zomer een blokbar Toon Royackers

22 februari 2019

12u02 0 Zonhoven Zonhovense studenten die liever niet alleen achter een bureau kruipen, hoeven voor een echte blokbar deze zomer niet langer naar Hasselt of Diepenbeek. Ook Jeugdhuis N8W8 (voluit ‘de Nachtwacht) zet in juni haar deuren open voor vlijtige jongeren.

Niet alle studenten blokken even goed in totale eenzaamheid. Sommigen hebben juist de sociale druk van andere blokkers rond hen nodig. Daarom gaan de jeugddienst van Zonhoven en het jeugdhuis de handen in elkaar slaan. In juni is er plaats voor dertig studenten die van 9 tot 17 uur gezamenlijk kunnen blokken.

“Verschillende scholieren en studenten kwamen al met dit voorstel”, zegt schepen van jeugd Bram De Raeve (Open VLD). “Het gemeentebestuur zorgt we voor tafels, stoelen, wifi, vers fruit en twee lokalen waar ze ongestoord kunnen studeren. We werken samen met de jongeren van het jeugdhuis. Zij zorgen voor de permanentie.”