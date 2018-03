Ook duif geëerd tijdens kampioenenviering 02 maart 2018

Uit de lokale sporthelden werd opnieuw de belofte, sportman, sportvrouw én ploeg van het jaar verkozen. Sportvereniging van het jaar werd ruiterclub Zonnehoef, terwijl Wout Bex als loper de trofee van beloftevolle jongeren op de schoorsteen mag zetten. Sportvrouw is canicrosser Martine Lemmens, de Sportverdienste werd Jos Palmaers. De duivenmelkers hadden hun kampioenduif bij en bombardeerden schepen van Sport Bram De Raeve tot nieuwe duivenmelker. Hun belangrijkste duif kreeg een eervol podiummoment. Dansgroep de Vogelzangers brachten een acrobatisch act en meisjes van de turnkring Olympia kwamen dansen. Tussendoor was er een korte, Olympische optocht met vertegenwoordigers van alle sporttakken in Zonhoven.





(RTZ)