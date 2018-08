Ooievaarskolonie maakt het gezellig aan E314 24 augustus 2018

02u25 0

Mooie taferelen woensdagavond en donderdagvoormiddag aan het uitrittencomplex van de E314 tussen Houthalen en Zonhoven. Daar streek plots een hele ooievaarskolonie neer op de lantaarnpalen.





Veel voorbijgangers namen een foto. Enkele bestuurders telden meer dan tien exemplaren die even kwamen uitrusten aan de drukke verkeersader. "Het is niet de eerste keer dat hier veel ooievaars gesignaleerd worden in Limburg", zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder. "Mogelijk gaat het om de populatie van het dierenpark Planckendael." Donderdagmiddag besloot de kolonie weer te vertrekken. Of er gisteren ook meer baby's geboren werden in Zonhoven en Houthalen, is nog niet bekend. (RTZ)