Oliespoor 17 mei 2018

De brandweer moest gisteren uitrukken voor een oliespoor in Zonhoven. Dat begon al vanaf de Kriekelstraat, en liep door tot aan de Windmolenweg in het dorpcentrum. De defecte wagen moet daar even het parkeerterrein van het woon- en zorgcentrum Katharina zijn opgereden, en is vervolgens weer vertrokken. Om welk voertuig het gaat, is dus niet bekend. Omdat de straten er door de smurrie wel gevaarlijk glad bij lagen, kwam de brandweer een verdunnend product spuiten. (RTZ)