Nog nooit zo veel volk op Zonhovense gemeenteraad Toon Royackers

08 januari 2019

18u32 1 Zonhoven De nieuwe gemeenteraadsleden van Zonhoven hebben duidelijk veel fans. Maandagavond mochten de raadsleden voor 2019-2024 allemaal de eed afleggen in het gemeentehuis. Daar vond ook de installatievergadering plaats. Zonhoven wordt de volgende zes jaar bestuurd met een absolute meerderheid van Open VLD (14 zetels).

CD&V-Groen (4 zetels), N-VA (4 zetels), Zonshoven (3 zetels) en Vlaams Belang (2 zetels), vormen de volgende zes jaar bijgevolg de oppositie. Zoals bekend zijn maar liefst 16 van de 27 gemeenteraadsleden in de gemeente nieuw. Die hadden duidelijk heel wat trotse familie en vrienden op de been gebracht. Verschillende toeschouwers moesten de zitting daardoor zelfs rechtstaande in de gang volgen.

De nieuwe schepenen waren al bekend in Zonhoven. Ook zij legden maandag de eed af: Frederick Vandeput, Johan Vanhoyland, Johan Schraepen, Frank Vandebeek, Bram De Raeve en Ria Hendrikx. Burgemeester blijft Johny De Raeve. Alle schepenen en de burgemeester zijn dus van Open VLD. Sofie Vanoppen werd aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad. Zij zal de volgende jaren alle debatten in goede banen gaan leiden.

De fractieleiders van de partijen zijn voortaan: Bart Heleven (voor Open VLD), Lieve Vandeput (voor CD&V-Groen), Nathalie Claes (voor N-VA), Sven Lieten (voor Zonshoven) en Jean-Paul Briers (voor Vlaams Belang).

Onze gemeente wordt in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad voortaan vertegenwoordigd door Bart Heleven (Open VLD), Sofie Vanoppen (Open VLD) en Lieve Vandeput (CD&V-Groen).

Het bijzonder comité van de sociale dienst stippelt het beleid van het OCMW uit. In Zonhoven zijn daarvoor de volgende zes jaar vertegenwoordigd: Raf Baerts (CD&V-Groen), Inge Becks (Zonshoven), Jean-Paul Briers (Vlaams Belang), Katrien Caers (Open VLD), Petra Claesen (Open VLD), Eric Vos (Open VLD), Magda Hulsmans-Moons (Open VLD), Els Poecks (N-VA). Els Poeks zetelt wel maar drie jaar tot 2022, daarna wordt ze vervangen door Vivian Eersels (ook N-VA). Het voorzitterschap is voor Ria Hendrikx (Open VLD).