Noa (13) knutselde voor 600 euro sleutelhangers voor Rode Neuzendag Toon Royackers

25 november 2018

10u13 0 Zonhoven Heel veel verengingen, scholen en winkels zetten zich de laatste dagen hard in voor de ‘Rode Neuzen actie’. Met die actie wordt steun gevraagd voor de psychische gezondheid van kinderen, leerlingen en studenten. De 13-jarige Noa Libbrecht uit Zonhoven gaat nog een stapje verder. Zij knutselde al voor liefst 600 euro aan sleutelhangers bij elkaar.

“Die opbrengst gaat integraal naar de ‘Rode Neuzen actie’,” zo belooft Noa. Zelf heeft ze ooit hulp gekregen omdat ze het psychisch even lastig had. “Daarom wou ik graag iets terugdoen,” vertelt ze. “Ik knutsel graag, en plots zag ik een voorbeeldje liggen dat ik heel leuk vond. Het was een kikkertje dat ik aan kettinkje kon maken. Zo groeide het idee van de ‘opkikkertjes’. Dat zijn mijn sierlijke sleutelhangertjes mét het kikkertje, een bloem en enkele parels. Is het even lastig? Dat kan dat figuurtje je misschien even opkikkeren.”

Noa ging aan de slag, en familie en vrienden kochten al snel de eerste zelf gemaakte exemplaren voor drie euro. “Nu gaat het wel heel hard. De initiatiefnemers van de Rode Neuzen actie hebben al een spotje met mij opgenomen. En ook op facebook, in scholen en in verenigingen wordt nu reclame gemaakt voor mijn sleutelhangertjes. De bestellingen blijven maar binnen komen, zelfs tot aan de andere kant van het land. Die verstuur ik dan maar met de post. In het weekend en op vrije momenten knutsel ik, om aan de vraag te voldoen. Het is best wat werk. Maar eerlijk: al die solidariteit geeft mezelf ook een echte opkikker.”