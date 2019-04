Nieuw: workshops braille, gebarentaal en ‘Goedemorgen en dankjewel’, voor kinderen Toon Royackers

01 april 2019

17u18 2 Zonhoven Sport- en knutselkampen zijn er al bij de vleet maar Greet Franssens uit Zonhoven wil daar graag nog iets heel bijzonders aan toevoegen. Vanaf deze maand brengt ze kinderen de beginselen van braille en gebarentaal bij. In de speelse workshops ‘Goedemorgen en dankjewel’ en ‘Wat zijn dat voor manieren’, worden zelfs goede manieren aangeleerd. “Want ja, die zijn nog van deze tijd,” vindt Greet. Nog in het aanbod: kennismaking met lekkere groentjes!

Greet Franssens had vroeger al het bekende speelgoedwinkeltje ‘Pimpeloen’ in Zonhoven. Twintig jaar later wil ze datzelfde winkeltje aan de Steentweg op één of andere manier terug opendoen. Deze keer staat er wel geen speelgoed meer in de etalage, maar gaat ze workshops geven. “En ik kies inderdaad niet voor het klassieke aanbod,” lacht Greet. “ Met al hetgeen ik in mijn rugzak van het leven heb wou ik iets voor de mensen betekenen. Stel het je wel niet te stijfjes voor, maar een beetje wellevendheid kan toch echt geen kwaad? Vroeger was Wellevendheid zelfs een speciaal vak in de lagere school. Kinderen leerden er ‘dankjewel’ en ‘alsjeblieft’ . Vandaag is dat schoolvak weggevallen. Ouders kunnen echter niet verwachten dat alles op school gebeurt. Ik wil enkel helpen en tips meegeven en hen op een speelse en ludieke manier aanleren om bijvoorbeeld beleefd te groeten, eens een deur voor iemand openhouden of zelfs eens een complimentje te geven. Dankjewel en alsjeblieft zijn onze magische woorden.”

Groentjes

En dan is er de cursus ‘Met vriendelijke groentjes en nog veel meer’. Heel handig voor de kinderen die het liefst van al alleen kip met appelmoes eten op restaurant. “En dat terwijl er zo veel andere lekkere dingen zijn. Ook hier komt het aan op proberen,” vindt Greet. “Daarom gaan we samen ontdekken en leren openstaan voor meer. Wedden dat ze die spruitjes of bonen uiteindelijk wél lekker vinden?”

Het mooiste aanbod vindt Greet toch de workshops die kinderen en volwassenen dichterbij mensen met een beperking wil brengen. In samenwerking met ervaringsdeskundigen geven we ‘Braille voor iedereen’ en ‘Gebarentaal voor iedereen.’ Met de hulp van Nick en zijn blindgeleidehond en ook een doventolk Vlaamse Gebarentaal brengen we twee workshops die mensen samenbrengt. Van het inschrijvingsgeld van elke workshop gaat er bovendien een deeltje naar het goede doel.”

Alle info vind je ook op haar website: www.pimpeloen.info