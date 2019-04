Nieuw: inleverbus aan bibliotheek van Zonhoven Toon Royackers

17 april 2019

Sinds enkele dagen heeft de bib van Zonhoven ook een inleverbus. Die bus staat net naast de hoofdingang, en is bedoeld om bibliotheekmaterialen in achter te laten buiten de openingsuren.

De volgende werkdag wordt de bus ’s morgens leeggemaakt, en worden de materialen gecontroleerd en ingeleverd. De hoofdbibliotheek in Zonhoven-centrum is trouwens zeven dagen op zeven open, dus ook op zaterdag en zondag, en twee avonden per week tot 19.00 uur.

“Voor bibliotheekgebruikers die er soms toch niet geraken kan de nieuwe inleverbus een manier zijn om de bibliotheekmaterialen toch tijdig terug te brengen, en een boete te vermijden”, zegt schepen van bibliotheek, Johan Vanhoyland (Open VLD).