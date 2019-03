Negen camera’s gaan centrum van Zonhoven in het oog houden Toon Royackers

29 maart 2019

12u19 1 Zonhoven De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad zal vanaf dit najaar het hele dorpscentrum van Zonhoven in het oog kunnen houden dankzij negen nieuwe bewakingscamera’s. Die herkennen ook nummerplaten en eventuele verdachten.

“Helaas hebben we wel wat feiten gehad van overlast en vandalisme,” zegt burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven. “Recentelijk waren er de beschadiging van voertuigen aan de kiosk, er was de overval op de ING bank en het drugsgebruik op het Kerkplein.

“Voor de politie is het heel moeilijk om dan snel aanknopingspunten te vinden. Maar met een cameranetwerk hebben we natuurlijk een bijkomend instrument in handen. Op de videowall in het hoofdkantoor van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad, kunnen agenten voortaan het centrum live bekijken. Zowel de Dorpsstraat, de Heuvenstraat, het Kerkplein als delen van de Rode Kruisstraat en de Genkerbaan houden we in de gaten. Mocht er zich een calamiteit voordien, dan kan de politie meteen zien wat er aan de hand is. Maar ook achteraf zijn de beelden perfect bruikbaar om eventuele verdachte personen of wagens op te sporen.”

36.000 euro

De camera’s kosten samen 35.910,57 euro, en zullen tegen het najaar geplaatst worden. Ze zijn volgens de burgemeester trouwens niet alleen bruikbaar voor feiten in het centrum. “Ook als er zich elders iets heeft voorgedaan, kunnen de beelden nuttig zijn. Vaak komen goede persoonsbeschrijvingen binnen bij de politie. Als die even later op de bewakingsbeelden in het centrum herkend worden, hebben we al meteen een aanknopingspunt. Bovendien hebben we nog altijd onze mobiele camera, die we op op verschillende locaties inzetten.”