Nederlandse website lacht met 'Nikkerstraat' 03 september 2018

02u29 0 Zonhoven Dolle pret hebben ze in Nederland met de 'Nikkerstraat' in Zonhoven. De website 'volkomen k*t' magazine is speciaal naar Limburg gekomen om er een filmpje op te nemen. Dat is intussen al zo een 50.000 keer bekeken.

In het filmpje valt een Nederlander in panne met zijn wagen. Als hij aan de wegenwacht zijn exacte locatie moet doorgeven ziet hij tot zijn grote verbazing 'Nikkerstraat' op het bordje staan. De straatnaam wordt uitgesproken zoals het Engelse 'nigger', en dat is dan weer een erg beledigend woord voor mensen met een donkere huidskleur. In het filmpje komen ook twee donkere mannen aangelopen met een knuppel en een geweer. Die vallen de hopeloze Nederlander aan, als hij het woord 'Nikkerstraat' durft uit te spreken. Op facebook werd het filmpje afgelopen weekend volop gedeeld, en krijgt het massaal reacties. De meeste noorderburen geloven niet eens dat er in België echt een straat met zo een naam bestaat.





"Maar die bestaat dus toch", leggen bewoners Mieke Lijnen en Tim Zeelmaekers uit. "En we wonen hier graag. Ja, we krijgen wel eens vreemde reacties als we onze straatnaam moeten doorgeven. Maar hier wonen zelfs een paar donkere kindjes in de buurt." Uit publicaties van de Heemkundekring blijkt overigens dat de Nikkerstraat nooit racistisch bedoeld was. Een 'nikker' was een figuur uit één van de verhalen van de Zonhovense schrijver Jacob Lenaerts. De gemeente vond het in de jaren zestig leuk om de straat naar de figuur uit zijn sprookje te vernoemen. (RTZ)