Na 18 jaar wordt 'Wit Paard' aangepakt NOG 4 VAN 52 'ZWARTE PUNTEN' UIT 2003 NIET WEGGEWERKT TOON ROYACKERS

07 maart 2018

02u48 0 Zonhoven Het werd sinds 2003 al een paar keer aangekondigd, maar nu is het dan toch echt definitief. In het najaar starten de werken aan het beruchte kruispunt 'Wit Paard', op Ter Donk in Zonhoven.

Geregeld gaan daar auto's uit de bocht, of worden overstekende bestuurders verrast door andere wagens. Nu komt er een brede middenberm, terwijl ook de snelheid naar beneden gaat.





In 2003 maakte de provincie Limburg de lijst met 52 'zwarte punten' bekend op een persconferentie. Op die plaatsen gebeurden regelmatig ernstige ongevallen. Op 48 van die plaatsen zijn trouwens al kleinere of grote werkzaamheden uitgevoerd. Limburg is dus al een stuk veiliger geworden, maar op vier hardnekkige plaatsen gebeurde tot nu toe niets. Onder meer dus aan het 'Wit Paard' in Zonhoven, de plek die vernoemd werd naar de antiekzaak die ooit lag op het kruispunt van de Wijerstraat met de Donkweg. De gemeente heeft intussen wel de aanpalende Donkweg heraangelegd met gescheiden fietspaden. Maar die stoppen nu plots aan de N72 Wijerstraat. "Het gaat om een gewestweg, waar de Vlaamse overheid zelf bevoegd is," zegt schepen van Mobiliteit Eric Vos (Open VLD). De gemeente heeft nu gelukkig ook vernomen dat de werken eind dit jaar toch van start kunnen."





Rijstroken gescheiden

"Een hele opluchting," vindt schepen Vos. "Want het is inderdaad een gevaarlijke plek. Kennelijk hebben onteigeningsprocedures lang aangesleept." Dit najaar wordt in de bocht op Ter Donk een middenberm aangelegd. Vanaf het kruispunt Donkweg tot de Donkveldweg worden de rijstroken daardoor gescheiden. De middenberm is wel overrijdbaar, zodat alle opritten van woningen en handelszaken bereikbaar blijven. De middenstrook moet vooral een vertragend effect hebben op het verkeer op de drukke gewestweg dwars door Ter Donk. De snelheidslimiet gaat er ook omlaag van 70 naar 50 kilometer per uur. Op het traject zijn nog gescheiden fietspaden voorzien. Makkelijk worden de werken op het drukke kruispunt in het najaar wel niet. Onvermijdelijk moet het verkeer in de richting van Beringen tijdens de werken omgeleid worden.





Vanaf de 'Vertakking' zullen bestuurders naar Heusden-Zolder en Beringen straks via de E314 snelweg moeten. Het verkeer in de richting van Hasselt kan dan nog voorbij de werken.