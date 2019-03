N-VA wil dat gemeente milieuvriendelijk gras afrijdt Toon Royackers

27 maart 2019

19u36 0 Zonhoven De gemeente Zonhoven gaat een nieuwe zitmaaier aankopen om bermen en pleinen te kunnen maaien. De gemeenteraad heeft daarvoor maandagavond groen licht gegeven.

“Wel opvallend: bij de aankoopvoorwaarden staan geen ecologische argumenten”, merkt raadslid Yannick Aerts (N-VA) op. “We waren verheugd in de pers te vernemen dat onze burgemeester Zonhoven een voortrekkersrol wil laten spelen op het vlak van duurzaamheid en respect voor het klimaat. Een engagement dat hij ook voor de Jeugdraad herhaalde. Nu blijkt dat milieuvriendelijkheid en duurzaamheid niet eens zijn opgenomen bij de gunningscriteria voor de aankoop van een zitmaaier,” aldus Aerts. “Waarom nemen we milieuvriendelijkheid en duurzaamheid voortaan niet systematisch op als gunningscriteria?” Bevoegd schepen Johan Schraepen (Open Vld) beloofde te bekijken of dergelijke criteria ook ingevoerd kunnen worden voor onderhoudsmachines.