N-VA vreest voor sluikverkeer door werken op Ter Donk Toon Royackers

18 december 2018

08u49 0 Zonhoven Oppositiepartij N-VA vreest dat de werken aan de N72 (de Beringersteenweg-Wijerstraat) op Ter Donk in Zonhoven voor veel sluikverkeer gaat zorgen. In het voorjaar wordt de baan immers gedeeltelijke afgesloten.

Bestuurders die in mei vanuit Hasselt nog richting Beringen willen rijden, kunnen dan niet meer via de Beringersteenweg in Zonhoven. Zij moeten richting Beringen via de Omleidingsweg en de E314 autosnelweg. “Toch vrees ik dat veel bestuurders de lokale wegen zoals Lange Schouwenstraat, de Dellestraat en de Beskensstraat gaan gebruiken als sluikroute,” zegt raadslid Lieve Mallants (N-VA). “Is daar wel al voldoende over nagedacht?” Volgens schepen Eric Vos (Open VLD) zijn de omleidingsplannen klaar. “Op dit moment kan het verkeer nog in beide richtingen door. Vermoedelijk vanaf mei gaat de omleiding van kracht. Die plannen worden natuurlijk goed in het oog gehouden, en desnoods bijgestuurd.” Op Ter Donk zijn op dit moment de werken aan de nutsleidingen al begonnen. Het beruchte ‘zwarte punt’ aan het ‘Wit Paard’ wordt er in het voorjaar heraangelegd met een beveiligde middenberm.