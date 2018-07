N-VA'er in oog van storm na Hitler-parodie PARTIJ DISTANTIEERT ZICH VAN FILMPJE EN KRITIEK OP VLUCHTELINGEN MARCO MARIOTTI

27 juli 2018

02u45 0 Zonhoven Tony Hulsmans (N-VA) staat in het oog van de storm na een Facebookbericht in de groep 'Ge zijt van Zonhoven'. Volgens velen ging het om haatdragende berichten tegen vluchtelingen die niet door de beugel kunnen. Bijna gelijktijdig dook een filmpje op uit 2016 waarin hij Hitler parodieert. Naar verluidt mag hij niet meer opkomen voor de verkiezingen, maar dat wilde gisteren niemand bevestigen.

Tot voor kort was Tony Hulsmans uit Zonhoven vooral bekend in de gemeente voor zijn eigenwijze en humoristische filmpjes. Hij parodieert tal van dingen, en durft vaker taboes aanhalen. Al die dingen postte hij al enkele jaren op zijn YouTube-kanaal. Intussen sloot hij zich aan bij de N-VA en kreeg hij de 22e plaats op de lijst toegewezen. Deze week postte hij een Facebookbericht in de groep Ge zijt van Zonhoven waar hij vroeg aan de leden om komende verkiezingen op hem te stemmen. De manier waarop stootte velen tegen de borst. "Aan alle daklozen en mensen die niet rondkomen. Gooi uw identiteitskaart weg, en meld u aan als vluchteling. Drink u zat zodat ge onverstaanbaar zijt. Zo kan je ook genieten van gratis eten, een huis en ziekenhuiskosten", luidt het eerste deel van het bericht.





Sharia

"Kies twee vriendinnen uit en zeg dat het uw vrouwen zijn. Wie twee vrouwen heeft, krijgt achthonderd euro en een huisje. Welkom in België dat liever miljoenen mensen wereldwijd laat sterven die het wél verdienen om hier te worden opgevangen, in plaats van mensen binnen te halen waar de sharia geldt."





In een mum van tijd stroomden reacties binnen in het nadeel van de Zonhovenaar. Op Twitter dook zelfs een YouTube-filmpje van hem op uit 2016 waar hij Hitler parodieert, en zegt dat alle joden, moslims, zionisten en Amerikanen samen in de hel moeten branden. Volgens sommigen pure satire, anderen menen dan weer dat het om wansmakelijke humor gaat.





Zo dachten ze ook bij YouTube want het filmpje werd intussen verwijderd wegens aanzetten tot haat. Hulsmans zelf reageerde gisterenavond nog.





"Honderd komische sketches"





"Mijn Facebookbericht stak misschien in een hevig jasje, maar mijn boodschap was niet slecht bedoeld. Ik bedoelde dat er arme mensen zijn over heel de wereld ongeacht ras of kleur die echt hulp nodig hebben. Ik had het onderschat. Enkelen hebben het verkeerd begrepen."





"Andere context"

Over de Hitler-parodie is Hulsmans duidelijk. "Ik heb honderd komische sketches. Het fragment met Hitler is van drie jaar geleden toen de oorlog actueel was. Amerikanen, joden en moslims waren daarbij betrokken, maar ik heb die groepen nooit veroordeeld. Het ging om een totaal andere context. Ik heb een hart voor alle mensen van alle kleuren en afkomst."