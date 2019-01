Mountainbiker kijkt vriesdood in de ogen na lelijke val: “Godzijdank passeerden er 2,5 uur later toch nog wandelaars...” Toon Royackers

25 januari 2019

18u50 0 Zonhoven Twee uur en een half heeft Jos Machiels zwaargewond in het natuurgebied de Teut in Zonhoven gelegen. Daar was hij vorig weekend tijdens een afdaling zwaar ten val gekomen op een helling. Zijn mountainbike lag in drie stukken tussen het zand. Hijzelf lag onzichtbaar tussen de heide. Per toeval zag een late wandelaar toch de brokstukken van zijn fiets liggen. “Die mensen hebben mijn leven gered”, zegt Jos opgelucht.

Jos Machiels uit Heusden-Zolder kon pas vrijdag het ziekenhuis van Heusden-Zolder verlaten. En dat na een hele reeks intensieve operaties. “Dertien breuken had ik blijkbaar alleen al in mijn gezicht”, blikt de mountainbiker terug. “Verschillende van mijn tanden waren uitgevallen. Wat er precies is misgelopen weet ik ook niet meer. Want pas in het ziekenhuis werd ik ‘s anderendaags weer wakker. Wel weet ik nog dat ik vorige zaterdag een stukje ben gaan fietsen met een goede vriend. Zelf wilde ik daar tegen valavond nog wat extra kilometers aanbreien in het natuurgebied ‘de Teut’ in Zonhoven. Ik weet het: het is misschien niet zo verstandig om ‘s avonds nog alleen in de koude te gaan fietsen in de afgelegen natuur. Maar ik doe ook regelmatig ritjes voor personen met een handicap. En ik wilde nog snel even een parcours uitstippelen door dit mooie gebied.”

Bijna fataal

Die extra kilometers waren Jos bijna fataal geworden. “Ik weet wel nog dat de daling heb ingezet van de top van de Teut richting bezoekersparking. Het is een heuvel waarlangs je stijl naar beneden spurt. Ik ben wel wat gewoon, want ook in de beruchte ‘kuil’ waar de veldrit jaarlijks gehouden wordt, ga ik regelmatig snel naar beneden. Blijkbaar ben ik toch ergens tegen gebotst. Was het een steen of een tak? Geen idee: want meteen daarna ging het licht voor mij uit. Blijkbaar heb ik tweeënhalf uur gelegen in het duister en de koude ergens tussen de heide. Mijn kansen waren klein. Wie zou mij daar zo laat nog kunnen vinden? Het werd donker en het was al stevig aan het vriezen.”

Toch werd Jos Machiels nog gered. Toevallige late wandelaars zagen de brokstukken van zijn fiets liggen. In eerste instantie zagen ze wel geen slachtoffer meer. De getuigen sloegen alarm bij de politie, die het ook vreemd vond dat er in het donker nog steeds een eenzame auto op de bezoekersparking van het natuurgebied stond. Na wat speurwerk werd Jos tussen de heide gevonden.

Gered door de dokter zelf

“Een week lang heb ik operaties ondergaan in het ziekenhuis van Heusden. Wie mijn redders waren, wist ik tot vrijdag zelfs niet. De allerlaatste dag van mijn verblijf in het ziekenhuis kwam de dokter mij tegen in de gang. En wat bleek? Hij was de man die mij gered heeft. En nadien heeft hij mij nog verzorgd ook. Ik kon hem wel omhelzen uit dankbaarheid. Zonder hem en zijn vrouw had ik er niet meer gestaan. Of ik nog na fietsen? Ja natuurlijk. Het blijft een heerlijke sport, en ik wil nog vaak ritjes doen voor personen met een handicap. Maar alleen in het duister door de natuur? Dat ga ik toch echt niet meer riskeren.”