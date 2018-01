Moeizame avondspits na ongeval tussen lijnbus en auto 23 januari 2018

02u42 0

Maandagavond is de avondspits aan de N74-Vertakking in Zonhoven erg moeizaam verlopen, na een ongeval tussen een auto en een lijnbus. Volgens getuigen kwam de auto kort voor 17 uur uit de Hasseltste Beverzakstraat plots de drukke N74 opgereden. De aankomende lijnbus 52 was daar op weg van Hasselt naar Beringen. De buschauffeur gooide nog zijn remmen dicht en probeerde ook uit te wijken. Maar hij nam de auto toch mee. Verschillende passagiers werden door elkaar geschud, en één persoon raakte lichtgewond. Meteen was ook het drukke kruispunt in Zonhoven gedeeltelijk versperd. Dat zorgde voor een moeizame avondspits vanuit Hasselt richting Noord Limburg. De gestrande reizigers werden opgehaald door familieleden, terwijl de Lijn snel vervanging zocht om ook de volgende dienst te kunnen verzekeren. (RTZ)