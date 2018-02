Moeder Luciano: "Slachtoffer stalkte mijn zoon en uitte bedreigingen" 15 februari 2018

De moeder van Luciano werd opgeroepen als getuige. Bart Loisen stond er in de nacht van de feiten rond 4 uur plots voor haar deur. Twee vrienden van hem stonden iets verder. "Hij was erg dronken, maar had geen wapen bij zich. Hij vroeg of mijn zoon naar buiten kon komen en zei dat hij mij ook zou pakken. Ik sloot de deur achter mij, want ik wou dat ze weggingen. Plots stond Luciano naast mij. Bart gaf hem een duw. Vervolgens begonnen ze te vechten en ik probeerde nog wel tussen te komen, maar werd ook tegen de grond geduwd. Ik vroeg aan de twee anderen om te vertrekken en later ook om te helpen, maar Bart vroeg hen: "Mannen, maak het werk af!" Toen is hij echter weggegaan en ging Luciano naar binnen. We keken hoe ze richting de wagen gingen. We zagen hem ineen stuiken. Zijn vrienden gooiden hem op de achterbank en vertrokken."





Achteraf stuurde Luciano een berichtje naar zijn moeder waarin hij vertelde dat hij Bart gestoken had. "Ik wist zelf niet hoe en wat en was helemaal in shock. Bart was mijn zoon al langer aan het stalken. Elke zondag werd hij bedreigd en ook de dochter van Bart deed mee. Na een incident in Genk kwam mijn zoon huilend thuis. Mijn zoon is soms verbaal agressief, maar heeft mij nog nooit met een vinger aangeraakt", opperde de moeder van beklaagde.





(BVDH)