Met schoolbusje van Zonhoven naar Ghana KARIN, SARAH EN NELLA RIJDEN 8.531 KM VOOR AFRIKAANSE LEERLINGEN TOON ROYACKERS

04 mei 2018

03u02 0 Zonhoven Geen comfortabel vliegtuig naar de zon voor Karin, Sarah en Nella deze zomer. Zij rijden 8.531 kilometer van Zonhoven naar Ghana met... een schoolbus. Die gaan ze ter plaatse schenken aan de 'Community school Langma'. Zo kunnen alle leerlingen straks naar school.

"We zijn ooit samen op reis blijven plakken in Ghana", legt Karin Vanaenrode uit. "En zo hebben we het schooltje van Langma leren kennen. De voorbije jaren hebben we al heel wat gedaan voor hen. Het schoolmateriaal in Ghana is immers totaal niet te vergelijken met wat we hier hebben. We hebben al watertonnen, boeken, en schrijfmateriaal laten overbrengen. En dat heeft de mogelijkheden enorm verbeterd. Tot de schooldirecteur vorig jaar vertelde dat er nog één groot probleem was. Hoe hard ze ook hun best deden: niet alle leerlingen raken op school. In de onherbergzame streek is het te voet soms gevaarlijk. Een schoolbus? Die is er onbestaande. Sommige kinderen kunnen daardoor gewoon niet naar school."





Dat was dus buiten de Limburgse dames gerekend. "Ter plaatse konden we geen bus vinden, of het was onbetaalbaar", zegt Sarah Senkinz. "Daarom hebben we hier een grote bestelwagen laten ombouwen tot schoolbus. Alles is ingekleurd met vrolijke kleurtjes, én hij steekt alweer boordevol bruikbaar pedagogisch materiaal. Zelfs de flanken zijn al volgeplakt met lokale Limburgse sponsors. Dankzij hun gulle steun kunnen we vlak bij de school nog een putboring laten uitvoeren."





Kaartlezen

De gps instellen en zo naar Ghana rijden is trouwens niet mogelijk. "Tot in het zuiden van Spanje geraken we wel met de gps", lacht Sarah. "Daarna wordt het onvermijdelijk landkaarten lezen door woestijnen en Afrikaanse dorpjes. We hopen zo'n 500 kilometer per dag te kunnen afleggen. Als we een grensovergang voorbij moeten, doen we minder kilometers, want de bijhorende douanecontroles zijn er nogal omslachtig. Gelukkig zijn de meeste wegen verhard. Vertrekken doen we op 1 september, zodat we halfweg de maand voor de schoolpoort in Ghana staan. Dan beginnen daar weer de lessen. Tot dan blijven we hier in Limburg rondrijden, zodat iedereen onze sympathieke sponsors kan zien."





Lisa del Bo

Ook bekende Vlamingen steunen het project. Daarom kwam zangeres Lisa Del Bo het busje inspecteren. "Je hebt mensen die een enorm verschil maken, en de wereld écht weer een stukje beter maken", vindt ze. Op zaterdag 26 mei organiseren de dames een eetdag om wat extra geld voor de reis bij elkaar te krijgen. Alle info vind je op hun facebookpagina www.facebook.com/tre.nellakarinsarah.