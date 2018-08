Meisje (19) gewond bij ongeval 21 augustus 2018

Op het kruispunt van de Heuvenstraat met de Donkweg in het centrum van Zonhoven zijn zondagavond omstreeks 20.15 uur twee auto's op elkaar gebotst.





Een wagen die over de Heuvenstraat reed werd in de flank gegrepen door een auto die vanuit de Donkweg het kruispunt wilde oversteken.





In één van de auto's liep een 19-jarig meisje uit Zonhoven lichte verwondingen op. Door het ongeval was de Heuvenstraat zondagavond ook even volledig versperd voor het verkeer. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam samen met takeldiensten ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. (RTZ)