Marokkaan (52) moet ex 96.000 euro na steekpartij 22 februari 2018

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 52-jarige Marokkaan veroordeeld tot een schadevergoeding van 96.837,03 euro nadat hij op 18 augustus 2013 in Zonhoven zware snijwonden aanbracht in het gezicht van zijn ex-partner, een 45-jarige vrouw, die momenteel in Heusden-Zolder woont. De man is sinds de feiten op de vlucht.





Stanleymes

De man had anno 2012 een relatie met de vrouw, maar aan het eind van dat jaar begon zij de boot een beetje af te houden. "Dat was geheel tegen de zin van de man. Op 18 augustus stond hij plots aan de deur van haar woning. De man bracht met een stanleymes snijwonden aan in het gezicht van de vrouw", stelde de procureur. "De vrouw kon enkel aan erger ontkomen omdat ze luid begon te schreeuwen nadat ze de verwondingen opliep, waardoor beklaagde de vlucht nam", klinkt het in het vonnis. Na onderzoek van de geneesheer kon worden vastgesteld dat de vrouw een blijvende invaliditeit heeft. "Op basis van de cijfers heb ik een schadenota opgemaakt van 96.837,03 euro", stelde raadsman David Vandenhoudt. "Haar twee zonen hebben de feiten van dichtbij meegemaakt, kwamen ter plaatse na de steekpartij en troffen hun moeder zwaargewond aan. Voor hen vraag ik een morele vergoeding van 500 euro." De rechtbank ging in op het verzoek. Naast deze drie bedragen worden de kosten van de drie burgerlijke partijen begroot op een totale som aan rechtsplegingsvergoedingen van 6.000 euro. Verder werd de Marokkaan veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden en een boete van 3.000 euro. Hij draait ook nog eens op voor de gerechtskosten van 2.218,08 euro. Het breekmes werd verbeurdverklaard. (BVDH)