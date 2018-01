Man riskeert 2 jaar cel voor plofkraak op geldautomaat 02u43 0

De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een gevangenisstraf van 2 jaar effectief gevraagd voor Brahim A., die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak op een geldautomaat van een Argenta-bankkantoor in Zonhoven. De man liet verstek gaan.





De feiten speelden zich af op 19 september 2014. Via DNA-materiaal en vingerafdrukken kon de man aan de plofkraak in Zonhoven gelinkt worden. Er werd maar liefst 227.000 euro buitgemaakt. De gestolen geldbiljetten waren echter met blauwe inkt besmeurd.





De getroffen kantoorhouder van Argenta stelde zich burgerlijke partij. Er wordt bijna 53.000 euro schadevergoeding gevraagd voor onder meer gebouwschade. Om het kantoor binnen te dringen werd eerst een mokerhamer gebruikt.





De gestolen geldautomaat werd nadien in het Nederlands-Limburgse Stein op een carpoolparking teruggevonden. Twee dagen na de plofkraak hield de Franse douane op de A26 in Fresnes een Audi RS4 tegen, maar de bestuurder wilde de vlucht nemen. Uiteindelijk reed het voertuig de banden lek op een spijkermat. In de wagen lagen een mokerhamer, twee gasflessen, geldbiljetten met blauwe inkt, een Mastercard en een blikje Red Bull. Op dat blikje werden DNA en vingerafdrukken van Brahim A. gevonden.





Bovendien bleek beklaagde drie personen te kennen, die op 1 november 2014 betrokken waren bij een mislukte plofkraak in Hamont-Achel. Eén van hen had in een Nederlands hotel met inkt besmeurde biljetten zitten uitgeven in een gokautomaat. Volgens het parket maakte beklaagde deel uit van een Nederlandse bende. Er waren gelijkaardige plofkraken geweest in het Antwerpse en Nederland.





Vonnis volgt op 2 februari. (BELGA)