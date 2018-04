Man die dronken ambulance vernielt met alcoholadem voor rechter 11 april 2018

02u29 0 Zonhoven D.G. (40) uit Zonhoven was gisteren duidelijk tegen zijn zin naar de rechtbank gekomen. "Belachelijk" vond hij het zelf, dat hij zich moest komen verantwoorden omdat hij op 1 februari 2015 in Genk in dronken toestand een ambulance vernield had.

Hij trok het gps-toestel, het trackingsysteem en de sirene los en vernielde de middenconsole van het voertuig. De veertiger viel ook twee ambulanciers en twee agenten van de zone MIDLIM, die ter plaatse geroepen werden, aan. D.G. sloeg en stampte naar de ambulanciers en krabde met zijn vingers in het oog van een van de agenten, waardoor de inspecteur vijf dagen werkonbekwaam was. "Ik heb wel andere dingen te doen dan naar hier te komen," zuchtte D.G. "Ik heb toch al betaald voor de schade?" De rechter stelde nog meer vast. "U was dronken toen u die feiten pleegde. Ik ruik tot hier dat u nu ook gedronken heeft, klopt dat?" D.G antwoordde kort: "Dat is nog van gisteren."





De aanklager beschreef dat D.G de voorgestelde strafbemiddeling niet had afgewerkt. Ze vorderde een celstraf van zeven maanden en een boete van 200 euro of een werkstraf van 80 uur. Vonnis volgt op 8 mei. (VCT)