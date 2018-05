Man bijt agent in de hand 14 mei 2018

Een 32-jarige Zonhovenaar moet extra onderzocht worden nadat hij tijdens een interventie in de hand beet van een agent.





"De politie kwam ter plaatse na een vermoedelijke diefstal en de beklaagde spartelde hevig tegen. Hij krabde, spuwde, beet en sloeg. Een tweede ploeg kwam ter plaatse en opnieuw verzette de man zich fel. Hij deelde een kopstoot en een stamp uit aan de inspecteur. Tijdens zijn verhoor ontkende de man de diefstal en de bedreigingen. Volgens onderzoek had de man een geestesstoornis op het moment van de feiten die te wijten was aan het alcohol- en druggebruik. Het is niet duidelijk of hij nu nog een risico vormt.





"Ik werd meteen in de boeien geslagen voor de ogen van mensen die me kennen. Dat was schandalig", stelde de man. Zijn raadsman Rolf Wouters onderstreepte dat zijn cliënt nu geen problemen meer heeft. Op 6 juni wordt de zaak verdergezet. (BVDH)