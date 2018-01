Machine van behangfabriek vat vuur 26 januari 2018

Zonhoven Gistermiddag is brand uitgebroken bij het gekende bedrijf 'Arte' voor behangpapier, op het bedrijventerrein 'De Waerde' in Zonhoven.

Het waren de arbeiders zelf die kort voor de middag plots een rookontwikkeling rond een papiermachine zagen. Zij reageerden meteen met poederblussers en sloegen ook alarm bij de hulpdiensten. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde meteen ter plaatse, met pompwagens en een ladderwagen. Gelukkig kregen de ploegen de vlammen in de machine al onder controle, en volgde er geen uitbreiding naar het gebouw zelf. De schade bleef daardoor beperkt tot de machine. In de hal lag de activiteit donderdag wel even stil. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door een kortsluiting. (RTZ)