Limburgse transgender eerste eredame bij Misses Glamour 13 juni 2018

02u57 0

Naomi Cremers (30) uit Zonhoven is bij Misses Glamour de eerste eredame geworden. Ze nam als eerste transgender ooit deel aan die verkiezing.





Met haar deelname wil ze bewijzen dat transgenders zich niet langer moeten verstoppen. Eerder deed ze ook al een gooi naar het kroontje van Miss Limburg, maar toen viel ze naast de prijzen. "2018 is duidelijk een jaar van verandering. Nu kan het dus wel", stelt ze trots. "Ik wil me nu toeleggen op het begeleiden van mensen die met hun identiteit worstelen. Die net als ik voelen dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn", zo vertelde ze eerder dit jaar nog in een interview met deze krant.





"Ik denk dat ik hen kan helpen bij het proces. Ik heb zelf echt heel negatieve reacties moeten doorstaan. Zo waren er mensen die schreven dat ik op de brandstapel hoor. Maar ik ben er ook sterker door geworden en wil opkomen voor wie we zijn. Noem het gerust een stevige portie girl power", besluit Cremers. (RTZ)